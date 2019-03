Meer hypotheekaanvragen in derde kwartaal

“Ieder jaar loopt het aantal hypotheekaanvragen terug in de zomermaanden juli en augustus, waarna ze in september weer gestaag toenemen”, meldt HDN. Het aantal HDN-berichten in september was 29% hoger dan een jaar eerder. Het derde kwartaal is uitgekomen op 249.000 aanvragen, tegen 215.500 in dezelfde periode in 2015. Vergeleken met 2014 is de groei in het derde kwartaal zelfs 67%. “Dit bevestigt de eerder uitgesproken verwachting dat de geschatte 357.500 unieke hypotheekaanvragen aan het eind van het jaar wel eens hoger uit zou kunnen vallen.”

Het Kadaster, waar alle nieuwe hypotheken definitief worden ingeschreven, meldde over juli een plus van 14% ten opzichte van juli 2015. In het eerste halfjaar is de hypotheekproductie 32% gestegen tot € 34,6 (26,1) mld.