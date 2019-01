Gouden Spreekbuizen voor Rabobank en Obvion

Rabobank heeft de Gouden Spreekbuis Hypotheek Distributie 2016 gewonnen. Mede door ‘het sterk verbeteren van haar positie in de markt’ heeft de vakjury voor Rabobank gekozen. Obvion heeft de prijs in de categorie Hypotheek Verstrekkers binnen gehaald, omdat het volgens de jury flinke stappen heeft gemaakt op het gebied van het acceptatieproces.

Rabobank heeft ING, dat vorig jaar nog met de prijs naar huis ging, en ASR, achter zich gelaten. Zij moesten voor hun prestaties genoegen nemen met een Zilveren Spreekbuis. Obvion liet ABN Amro en Woonfonds achter zich.

De prijs is een initiatief van marktonderzoekbureau Blauw Research en wordt toegekend aan de hypotheekadviesorganisatie die in het afgelopen jaar de beste ontwikkeling heeft doorgemaakt. De nominaties zijn gebaseerd op de resultaten uit de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie 2016.

Goede ontwikkeling

Rabobank dankt haar overwinning volgens de jury met name aan de goede ontwikkeling onder potentiële afsluiters. “De ontwikkeling is terug te zien in de waardering voor de organisatie en de voorkeurspositie in de markt”, oordeelt de jury. “Rabobank heeft gemerkt dat de consument vooral behoefte heeft aan snelheid en heeft hierop ingespeeld met de campagne ‘Hypotheek binnen een week‘. Daarnaast werden alle processen strak getrokken zodat de daad bij het woord kon worden gevoegd.”

Nek uitsteken

Toch was de jury enigszins teleurgesteld in de genomineerden en roept alle partijen op tot actie voor volgend jaar. “Wij dagen alle spelers in de markt uit de handschoen op te pakken en in 2017 nou echt eens de nek uit te steken voor de klant. Ook als dat het eigen belang iets minder ten goede komt.”

Stappen

Obvion dankt de goede positie volgens de jury voornamelijk aan de positieve ontwikkeling als het gaat om het overwegen van de hypotheekverstrekker. Daarnaast heeft Obvion stappen gemaakt op het vlak van het acceptatieproces en hypotheekproducten. De jury was onder de indruk van de verstrekker. “Obvion maakt elk jaar indruk door met noviteiten te komen, die elke keer voldoen in een behoefte van de adviseur of de klant.”

Jury

Bij het bepalen van de winnaar is door de jury onder andere gekeken naar de ontwikkeling van spontane bekendheid, waardering, het imago en de absolute voorkeur van een klant. De vakjury bestond dit jaar uit Nico Stolwijk (Vereniging Eigen Huis), Dorine van Basten (Hypotheken Data Netwerk), Bart de Nie (Stichting Erkend Hypotheekadviseur) en Fred van Raaij (Tilburg University).