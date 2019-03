Florius en Obvion zien wel brood in uitzendhypotheek

Vanaf eind dit jaar bieden de betrokken uitzendorganisaties flexwerkers een document aan over hun arbeidsmarktpositie. Met dit document in de hand moet het makkelijker worden voor uitzendkrachten om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, uitzendketen Start People en Intelligence Group stonden eind augustus aan de wieg van deze arbeidsmarktscan. Aan de hand van een test worden de kansen op de arbeidsmarkt voor de komende vijf jaar bepaald. Er wordt gekeken naar opleiding, regio, leeftijd, werkervaring, huidige functie, maar ook de kans op werkloosheid. Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de scan is wel dat de uitzendkracht minimaal een jaar moet hebben gewerkt. De arbeidsmarktscan is behalve voor uitzendkrachten ook inzetbaar voor mensen die werkzaam zijn in payrollverband of op basis van een tijdelijk contract.

Flexibel werk de norm

De NBBU stelt dat het voor uitzendkrachten nog te moeilijk is om een woning te financieren. “Banken stellen standaard een vast contract als eis of beoordelen het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Afwijkingen daarvan voor flexwerkers zijn mogelijk, maar in de praktijk vaak (te) ingewikkeld. En dat terwijl de arbeidsmarkt in hoog tempo flexibiliseert: een vast contract is allang geen garantie meer voor de toekomst en flexibel werk wordt steeds meer norm.”

Gesprekken met andere geldverstrekkers

De NBBU stelt dat een positieve uitslag van de test in de regel zal worden gehoneerd “uiteraard nog steeds afhankelijk van inkomen, de prijs van de koopwoning en persoonlijke omstandigheden, zoals reeds bestaande schulden en het eventuele inkomen van de partner.” Vooralsnog hebben Florius en Obvion al aangeven wel brood te zien in de scan voor flexwerkers. Met andere geldverstrekkers worden nog gesprekken gevoerd.

De initiatiefnemers verwachten dat behalve de CMIS-labels De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek binnen enkele maanden ook andere hypotheekadviseurs zich zullen aansluiten.