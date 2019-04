Boze klanten: ‘Regiobank verleidde ons tot maximale hypotheekafname’

Twee ex-echtgenoten die na hun scheiding met een restschuld bleven zitten, hebben getracht om die schade te verhalen op Regiobank door te stellen dat Regiobank medeschuldig is aan de financiële crisis en klanten verleidde tot maximale hypotheekafname. De rechtbank Midden-Nederland vindt dat een te algemeen verhaal. “De inhoud van de zorgplicht kan niet in abstracto worden bepaald.”

Het gaat in de zaak om twee ex-echtgenoten die hun woning in 2014 moesten verkopen en bleven zitten met een restschuld van € 125.015,47. De klanten stellen dat Regiobank is tekortgeschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht omdat Regiobank in macro-economisch opzicht een rol heeft gespeeld in het ontstaan van de kredietcrisis en de daarmee verbonden daling van de huizenprijzen.

Lichtzinnig handelen

Volgens de klanten heeft de financiële sector, Regiobank incluis, haar klanten verleid tot maximale hypotheekafname omdat daarvan geprofiteerd werd in het kader van de securitisatiepraktijk, en worden de negatieve gevolgen daarvan nu ten onrechte afgewenteld op klanten. Regiobank had hen niet alleen moeten informeren over de risico’s van de dalende markt en van een mogelijke restschuld, maar hen ook moeten beschermen tegen lichtzinnig handelen.

Specifieke omstandigheden

De rechtbank Midden-Nederland stelt dat de inhoud van een bancaire zorgplicht bepaald moet worden aan de hand van de specifieke omstandigheden van het concrete geval. “Dit uitgangspunt brengt mee dat de inhoud van een bancaire zorgplicht niet in abstracto kan worden bepaald, bijvoorbeeld aan de hand van deze zaak overstijgende macro-economische inzichten. Een beroep op een zorgplicht kan alleen slagen indien daartoe concrete feiten en omstandigheden worden gesteld die betrekking hebben op de relevante rechtsverhouding.”

De klanten krijgen ongelijk en worden veroordeeld in de proceskosten van € 1523.