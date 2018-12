Bezoekers amweb blij met adempauze bij problematische schulden

De komst van een wettelijke adempauze van zes maanden voor mensen met problematische schulden kan op waardering rekenen van een meerderheid van de bezoekers van amweb. Gedurende de adempauze mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering.

Met het argument dat zo’n adempauze de druk van de ketel haalt waardoor er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden, onderschrijft 57% het voorstel van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) waar de ministerraad onlangs mee instemde en dat per 1 januari moet ingaan. 43% van de bezoekers van amweb is het er niet mee eens en onderschrijft de stelling dat een moratorium van 6 maanden slechts uitstel van executie is.

