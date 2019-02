AFM-voorzitter tegen financieel planners: ‘Laat u inspireren door Pokémon Go’

Merel van Vroonhoven raadde vandaag een zaal met duizend FFP-ers aan om zich te laten inspireren door het populaire spel Pokémon Go. Volgens de AFM-voorzitter hebben ook financieel planners het in zich om een groep consumenten massaal op de been te brengen.

Van Vroonhoven betrad het podium van het jaarlijkse FFP-congres meteen na de bekendmaking van de financieel planner van 2016. Ze feliciteerde de winnaar maar zei er wel bij: “Mijn eigen financieel planner zit ook in de zaal en die vind ik natuurlijk de beste.”

Parallel tussen Pokémon en FFP

Daarna blikte ze terug op haar zomervakantie in Italië waar ze zonder wifi twee weken doorbracht in het gezelschap van haar twee zoons. “Ik was bang dat ze sikkeneurig zouden worden zo zonder smartphone maar in plaats daarvan lazen ze boeken en wilden ze mee naar leuke dorpjes en kastelen. En ook toen we terug in Den Haag waren, heb ik ze niet op de bank zien zitten, want de Pokémon-rage was losgebarsten. Technologie bracht mensen op de been. En ik zie een parallel tussen uw vak en dat spel, want hoe krijg je een groep in beweging, dat is de vraag die ook u bezighoudt.”

Er is een grote groep consumenten die in beweging moet komen en zich moet verdiepen in zijn financiële situatie, aldus Van Vroonhoven die verwees naar de problemen van een te lage pensioenopbouw voor zzp’ers maar ook voor andere Nederlanders die nog steeds denken dat het met hun pensioen wel in orde komt.

U heeft een rol, ook als de robot er komt

De AFM-voorzitter verwacht veel van Fintech. “Er zijn delen van uw werk die de computer kan overnemen. Maar dan nog is het probleem niet opgelost, want consumenten komen dan nog steeds niet in actie. Bovendien hebben consumenten iemand nodig die hen beschermt tegen verborgen verleiders.” Van Vroonhoven vertelde over een experiment met twee leningsites. Op de ene site was een achtergrond met een saai huis te zien. Op de andere site een foto van een dolgelukkig gezin. “En wat blijkt, als klanten die leuke foto zien dan lenen ze duizend euro meer. Klanten doen dingen die rationeel niet te verklaren zijn, en daar ligt voor u een rol. Ook als de robot er komt.”

Meer toegang tot financiële planning

De vraag die Van Vroonhoven aan de zaal meegaf was deze: “Hoe zorgt u ervoor dat veel meer mensen toegang hebben tot financiële planning? Laat u inspireren door Pokémon Go! Wie had gedacht dat zoveel mensen op de been zouden komen door zo’n spel. Ik stel voor dat de FFP een mooie Pokémon-app ontwikkelt waardoor veel meer mensen gebruik gaan maken van financiële planning.”

FFP-directeur Ruud Polet zei daarop dat hij die handschoen wel wil oppakken: “We gaan eind deze maand een beginnetje maken door een promotiecampagne te starten voor FFP-ers. We nemen de suggestie van een app daar graag in mee.” Polet vertelde dat de promotiecampagne bedoeld is om het vak van FFP-er meer bekendheid te geven en onder meer bestaat uit spotjes op BNR en Skyradio en een printcampagne in het Financieele Dagblad en De Financiële Telegraaf.