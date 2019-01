Vliegende start voor Attens Hypotheken

Attens Hypotheken heeft haar eerste levensjaar haar eigen verwachtingen overtroffen. De beoogde portefeuille van 600 miljoen euro aan hypotheken in het eerste jaar was al na negen maanden gerealiseerd. Attens heeft de hypotheek recent op twee punten verbeterd.

Attens Hypotheken, een dochter van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, bracht vandaag een jaar geleden een hypotheek op de markt voor (oud- )werknemers in de sector zorg en welzijn, waaronder ook de sport-, en culturele sector vallen. Het label is ontwikkeld met medewerking van PGGM&CO, de ledenorganisatie van PGGM en is alleen beschikbaar voor de ruim 2,5 miljoen deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, dat ook de belegger is in de hypotheken.

Tijdelijke en nulurencontracten tellen mee

De hypotheek heeft specifieke kenmerken waardoor een eigen huis voor mensen in de zorg- en welzijnssector een stuk dichterbij komt. Zo kunnen een onregelmatigheidstoeslag en inkomsten uit tijdelijke en nulurencontracten meetellen voor de berekening van de maximale leencapaciteit. Attens heeft de hypotheek recent op twee punten verder verbeterd. Zo gaat de rente automatisch omlaag bij (extra) aflossingen, als de klant daardoor in een lagere tariefklasse komt. Daarnaast is er een nieuwe tariefklasse geïntroduceerd voor hypotheken tussen de 80% en 90% van de marktwaarde.

Vertrouwen in toekomst

Attens Hypotheken wil met deze propositie in vijf jaar een portefeuille heeft van 3 miljard euro. Hugo Ouwehand, director Hypotheken bij Syntrus, heeft daar wel vertrouwen in. “We wisten dat er een markt zou zijn voor hypotheken specifiek voor deze doelgroep. Maar dat de vraag zo groot zou zijn, hadden we niet verwacht.”