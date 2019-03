TAF start samenwerking met nieuwe verzekeraar

Nicole Hollander, directeur van de verzekeraar: “Door ons unieke model, met meerdere verzekeraars achter de TAF overlijdensrisicoverzekering, hebben we een krachtige marktpositie opgebouwd. Door de samenwerking met iptiQ kunnen we onze marktpositie verder uitbouwen. Want met de toevoeging van een vierde verzekeraar, zijn we nog beter in staat om in elke klantsituatie een uitstekend aanbod te doen. Ongeacht leeftijd of verzekerd bedrag.”

Carl Christensen, de Europese baas van iptiQ, is blij met de samenwerking. “We zijn zelfs zeer verheugd met deze nieuwe overeenkomst en kijken uit naar de samenwerking met TAF. Samen verwachten wij hoogwaardige kwaliteitsproducten en -diensten te leveren waarmee wij meer mensen ondersteuning kunnen bieden bij het beschermen van hun familie.”

iptiQ is een leverancier van uitgebreide levensverzekeringsoplossingen op basis van een white label benadering. Het bedrijf werkt vanuit Luxemburg en breidt momenteel haar activiteiten in Nederland uit. Verzekeraars Credit Life, Quantum Leben en ACE zijn op dit moment ook risicodrager achter de overlijdensrisicoverzekering van TAF.