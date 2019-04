Nieuwkomer op Nederlandse hypotheekmarkt: Merius Hypotheken

Credit Management & Investor Solutions ( CMIS Group ) komt met een nieuw hypotheekmerk: Merius Hypotheken. Merius wil ‘een helder product bieden met aantrekkelijke rentes’. Tegelijkertijd wordt ook het Merius Investeerdersplatform gelanceerd. Het platform is voor (buitenlandse) investeerders die willen beleggen in nieuwe Nederlandse woninghypotheken, aldus CMIS.

Volgens CMIS is er “door het risico-rendementsprofiel en de kansen die ontstaan door het dreigende tekort aan financiering op de Nederlandse hypotheekmarkt, veel interesse van investeerders om deel te nemen aan het Merius Investeerdersplatform”. Merius Hypotheken wordt gefaseerd geïntroduceerd bij franchisenemers van De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur.

Merius wil er zijn voor starters, doorstromers en oversluiters. CMIS: “Consumenten profiteren van de laagste rente op de dag van passeren, 25% vergoedingsvrij aflossen, tot acht maanden rentegeldigheid in geval van nieuwbouw, rentemiddeling en lagere rente door aflossing (risicoklasse daling)”.

Gedigitaliseerd, snel en voorspelbaar acceptatieproces

Merius Hypotheken start met een niet-NHG propositie. Op termijn zal het productaanbod uitgebreid worden met NHG. Merius Hypotheken zegt “een gedigitaliseerd, snel en voorspelbaar acceptatieproces” te introduceren. CMIS: “Nadat de vereiste documentatie digitaal is aangeleverd door de hypotheekadviseur, volgt direct het rentevoorstel”.

Merius Hypotheken wordt vanaf vandaag aangeboden door hypotheekadviseurs van een selectie van kantoren van De Hypotheekshop. CMIS zegt dat het streeft naar een marktaandeel van ongeveer 1,5% met Merius.

Merius Investeerdersplatform

De vraag naar nieuwe woninghypotheken blijft ook de komende jaren toenemen, denkt CMIS. “Het is noodzakelijk dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om aan de vraag te kunnen voldoen. Het Merius Investeerdersplatform richt zich op langetermijninvesteerders, zoals Nederlandse en buitenlandse verzekeraars, pensioenfondsen en banken. Via het platform is het aantrekkelijk en laagdrempelig voor meerdere investeerders om gelijktijdig te beleggen in nieuwe Nederlandse woninghypotheken”.

Eerder al kwamen partijen als Munt Hypotheken en Dynamic Credit op de markt, die geld van investeerders, zoals pensioenfondsen, in de hypotheekmarkt stoppen.