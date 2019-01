Michel van den Akker (Hypotrust): ‘Crowdfunding kan een serieuze optie worden’

Hypotrust heeft eind vorig jaar haar dienstverlening uitgebreid. Naast de ontwikkeling van hypotheekproducten voor de intermediaire markt, is de nieuwe rol steeds meer richting die van distributiemanager gekropen. Zo was de hypotheekverstrekker onder andere betrokken bij de marktintroductie van bijBouwe en Iqwoon . Hypotrust-baas Michel van den Akker vertelt over die samenwerking en geeft zijn visie op de markt.

Over de marktintroductie van het nieuwe Iqwoon-label eerder deze zomer is Van den Akker zeer te spreken. “De samenwerking met ons nieuwe Blauwtrust zusje DMPM (Dutch Mortgage Portfolio Management) gaat hartstikke goed. Wat dat betreft vullen we elkaar uitstekend aan met kennis en know-how die we beiden in huis hebben en zo kunnen we consumenten, intermediairs en investeerders nog beter bedienen.”

Missie

De Rotterdamse hypotheekverstrekker die onderdeel is van Blauwtrust Groep bestaat al ruim 20 jaar, iets waar Van den Akker trots op is. “In de afgelopen 20 jaar denk ik dat we hebben bewezen een stabiele partij te zijn. We hebben op dit moment een marktaandeel van 6% in de nieuwe hypotheekproductie. Op basis van aantallen hypotheken loopt dit op tot zelfs 9%. We bieden investeerders professioneel distributiemanagement en dat is meer dan toegang tot distributie alleen. Aan de hand van ons 7P-model (perspectief, potentieel, product, prijs, proces, plaats en performance) ontwikkelen en introduceren wij succesvolle hypotheekproducten. Binnen de Blauwtrust Groep hebben wij het verbinden van vraag en aanbod van het financieren van wonen in Nederland tot onze missie gemaakt. Hierbij staan onze onafhankelijkheid en ruime ervaring garant voor de hoogste klanttevredenheid en het grootste marktbereik. We bedienen drie klantgroepen. Consumenten, adviseurs en investeerders. Zie ons als de verbindende factor binnen deze driehoek. Wij brengen de belangen van deze partijen op een zo goed mogelijke manier bij elkaar.”

Duidelijkheid boven alles

De Hypotrust-baas ziet ook dat er steeds meer hypotheekverstrekkers op de markt komen en weet dat je je zal moeten onderscheiden om indruk te maken op consument en adviseur. “Voor de crisis waren er eigenlijk teveel verschillende hypotheekvarianten. Dat is inmiddels teruggebracht naar twee. Dat maakt het eenvoudig en overzichtelijk. Maar hierbij zijn naar mijn mening drie aspecten heel belangrijk zijn om je te kunnen onderscheiden namelijk prijs, product en proces. De prijs, die onder andere wordt bepaald door de rente. In de huidige competitieve markt waar aanbieders in de grootste bucket, 10 jaar rentevast met NHG, met elkaar concurreren binnen een bandbreedte van 9 basispunten, moet je niet te duur zijn. Het product, dat niet alleen gaat over het afsluiten van de hypotheek, maar steeds meer over life-events en productevents gedurende de looptijd van de hypotheek. En het proces, een niet te onderschatten peiler omdat voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van het hypotheekproces (acceptatie) zo ontzettend belangrijk is. Voor adviseur en consument. Een consument wil een droomhuis kopen en een hypotheek is daarvoor een middel. Niets meer, niets minder. In deze onzekere fase wil de adviseur de klant zo snel mogelijk antwoord kunnen geven op de vraag of hij de hypotheek kan krijgen of niet. Daarom is duidelijkheid en dus een voorspelbaar en betrouwbaar proces zo ontzettend belangrijk.”

Nieuwe kansen

Van den Akker kijkt met gemengde gevoelens naar de toekomst van de hypotheekmarkt. “Ik denk dat het verlagen van de LTV doorzet, al gebeurt dat wel in kleine stapjes. Kijk naar landen om ons heen… daar is de LTV ook tussen de 80 en 90%.” Maar daar liggen ook nieuwe kansen, zegt van Akker. “Die laatste 10% of 20% zal ook op tafel moeten komen. Dat kan met eigen middelen, maar ook gefinancierd middels consumptief krediet of via de crowd. Ik denk dat crowdfunding een serieuze optie kan zijn om dat laatste deel van de hypotheek bij elkaar te krijgen.”

Zonnig

Voor Hypotrust ziet Van den Akker de toekomst zonnig in. “We hebben een paar dingen in de spreekwoordelijke pijpleiding zitten, waar ik nu nog niets over mag zeggen. Maar we willen de komende jaren in ieder geval meer hypotheken onder onze white labels (Hypotrust en Iqwoon) verstrekken en zetten hierbij ons succesvol distributiemanagement in. Dit gaan we onder een andere naam dan Hypotrust doen, maar daarover vertel ik graag binnenkort meer.”