Knab wil ‘financiële bol.com’ worden

Na drie maanden testen in Knab Lab heeft Knab dinsdag Knab Hypotheken geïntroduceerd. De online bank zegt de ‘financiële bol.com’ te willen worden en ziet, na Knab Crowdfunding , de lancering van het online hypotheekadvies als een volgende stap in die richting. “Wij roepen dat we er zijn in jouw voordeel”, zegt Leslie Hogeveen van Knab. “Daarom nemen we in onze dienstverlening 28 hypotheekverstrekkers mee, zodat onze klanten de best passende hypotheek krijgen.”

Knab Hypotheken is de eerste uitbreiding van de dienstverlening die uit de online testomgeving komt. Hogeveen: “We hebben drie maanden samen met onze klanten deze nieuwe dienstverlening vorm kunnen geven in ‘het lab’. De feedback van de klanten heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat we het proces hebben aangepast en versimpeld. Ook hebben we een renteverlengingsstool toegevoegd. Daarmee kunnen klanten heel snel bepalen of het wellicht voordeliger is om bij het aflopen van de rentevaste periode over te stappen naar een andere aanbieder.”

Voor een compleet online advies rekent de nieuwkomer € 1.300. Knab richt zich met online hypotheekadvies op starters, doorstromers en zzp’ers. Voor Knab Hypotheken werkt de online bank samen met eyeOpen.nl, waarbij de Aegon-dochter het advies voor zijn rekening neemt.

Financiële bol.com

Knab wil geen traditionele bank zijn en heeft er daarom voor gekozen om niet alleen eigen producten aan te bieden. “Zoals bol.com dat ook doet”, zegt Hogeveen. “Wij geloven niet dat er maar één oplossing is voor een probleem. Daarom bieden we bijvoorbeeld bij vermogensbeheer nu al de keuze uit drie onafhankelijke vermogensbeheerders. Met de komst van onze hypotheken kunnen we bijna alle mogelijkheden die er op de markt zijn aanbieden.” Hogeveen zegt dat de online bank in de toekomst nog meer diensten wil aanbieden. “Maar er wordt niet automatisch een Knab product aangeboden. Wij willen namelijk het platform worden waar onze klanten relevante financiële diensten en producten kunnen vinden.”

Knab Lab

Knab Lab is in mei dit jaar van start gegaan. “Het is de plek waar we samen met onze klanten nieuwe producten en diensten ontwikkelt”, legt Hogeveen uit. “En waar met de feedback verbeteringen worden aangebracht. Bovendien zien we meteen of de behoefte bij de klant groot genoeg is.”