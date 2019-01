Intermediair wint terrein op hypotheekmarkt

Het intermediair had aan het einde van het derde kwartaal van 2015 nog een marktaandeel van 60%, zo blijkt uit de Consumentenmonitor die de AFM halfjaarlijks laat uitvoeren. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 is dit aandeel opgelopen naar 67%. Hiervan heeft de zelfstandig adviseur 44 procentpunten in handen, een stijging van 10% sinds de meting in het voorjaar van 2015. De hypotheekketens zijn goed voor een marktaandeel van 23%, een stijging van 5% in een jaar tijd. “Deze toename kan deels worden verklaard door prijsvechters en nieuwe toetreders (zoals) Munt die marktaandeel pakken en alleen via het intermediair werken”, aldus GfK in een toelichting bij de cijfers.

Krimpend marktaandeel banken

Banken zien hun marktaandeel in dezelfde periode teruglopen van 33 naar 29%. Bij verzekeraars is er een krimp van 3 naar 2% marktaandeel. Zowel onder starters/herintreders (76% marktaandeel, +8%) als bij doorstromers (65%, +9%) op de woningmarkt wint het intermediair fors aan populariteit.

Eén betaalde adviseur

Het gemiddeld aantal ingeschakelde adviseurs lag aan het einde van het eerste kwartaal met 1,6 hoger dan een half jaar eerder: 1,5. Een meerderheid van 57% van de deelnemers aan het onderzoek hield het bij één adviesgesprek. 43% had twee of meer adviesgesprekken. Daarbij is er door een deel van het advieskanaal gratis werk geleverd want 89% van de ondervraagden geeft aan slechts één adviseur te hebben betaald voor zijn of haar diensten.