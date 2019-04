Interbank stopt met ‘onaflosbaar’ doorlopend krediet

Interbank zet vanaf 13 september definitief een punt achter het aanbieden van het doorlopend krediet met een 1% maandtermijn. Het dochterbedrijf van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland stelt dat leningen waarbij consumenten niet of nauwelijks aflossen niet meer in deze tijd passen en consumenten meer behoefte hebben aan zekerheid en transparantie. Recent trof Interbank honderden regelingen met klanten die een peperduur doorlopend krediet hadden lopen.

Met doorlopende kredieten met een maandtermijn vanaf 1,5% zijn consumenten in staat binnen een redelijke termijn en op een verantwoorde manier hun lening af te lossen, zo meent Interbank.

Het afschaffen van doorlopend krediet met een 1% maandtermijn maakt onderdeel uit van aanpassingen van het productenportfolio die Interbank in 2015 heeft ingezet. Ook de persoonlijke lening is aangepast, waardoor klanten eerder boetevrij kunnen aflossen. Ook introduceerde Interbank nieuwe producten zoals de op de woonmarkt gerichte Beter Wonen Financiering en restschuldfinanciering.