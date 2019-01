Hypotheek met vreemde valuta wordt rariteit

Een hypotheek die (deels) gebaseerd is op een inkomen in vreemde valuta zal tot het verleden gaan behoren. Dit stelt columnist Harrie-Jan van Nunen vandaag in De Financiële Telegraaf. Volgens Van Nunen maken de nieuwe Europese hypotheekregels (Mortgage Credit Directive) banken kopschuw om nog mee werken aan financieringen waarbij sprake is van een inkomen in vreemde valuta.

Volgens Van Nunen, directeur van inkoopcombinatie De Financiële Makelaar, is de groep die geraakt wordt door de nieuwe Europese hypotheekregels groter dan alleen expats en medewerkers van multinationals en het treft het ook consumenten die een pensioen in buitenlandse valuta hebben afgesloten. Het wordt voor hen moeilijker om op basis van dat inkomen aan een hypotheek te komen.

Op grond van de MCD moeten de aanbieders bij hypotheken in vreemde valuta de consumenten voortaan regelmatig waarschuwen voor valutarisico’s. Ook zijn banken verplicht om de consument te faciliteren als deze zijn hypotheek wil omzetten in een andere valuta. Die regel geldt ook voor consumenten met inkomen in vreemde valuta die hun hypotheek willen afsluiten in euro’s.

Administratieve systemen

Van Nunen: “Banken zien dit echter niet zitten. Veelal zijn de administratieve systemen niet eens ingericht om in de andere valuta te administreren. Ook de verplichte monitoring gedurende de looptijd van de hypotheek ziet men niet zitten. Het gevolg laat zicht raden. De banken gaan op safe. Met als gevolg dat wanneer iemand (een deel van) zijn inkomen in een buitenlandse valuta ontvangt of gaat ontvangen (bijvoorbeeld als mensen met pensioen gaan), hij of zij op dit moment geen hypotheek meer kan krijgen.”