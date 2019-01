Goedhart weigert vergunning, maar blijft Interbank-klant bijstaan

De AFM volhardt in haar oordeel dat Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen met zijn inspanningen voor Interbank-klanten kwalificeert als kredietbemiddelaar . Dat werd gisteravond duidelijk in een uitzending van consumentenprogramma Kassa. Het staat Goedhart vrij om een vergunning aan te vragen, zegt de toezichthouder. Maar Goedhart liet in de studio weten daar niet voor te voelen. Hij gaat wel door met zijn werk, maar zal duidelijker maken dat hij optreedt namens de klant door middel van een volmacht.

Consumentenprogramma Kassa wijdde diverse uitzendingen aan de kredieten van Interbank en aan de inspanningen van Goedhart die de rentepercentages voor honderden klanten omlaag heeft gekregen. De AFM is van mening dat Goedhart op deze manier bemiddelt in kredieten, en daarvoor is een Wft-vergunning nodig. Maar die wil Goedhart niet, onder meer omdat hij dan voor zijn werk alleen via provisie van de geldgever beloond zou mogen worden. “Een gruwel” zegt Goedhart. “Wij vinden dat provisiesysteem nog steeds een fout in de wet. Als je provisie ontvangt wil je het liefst dat de lening zo lang mogelijk doorloopt en zo hoog mogelijk blijft. De adviseur/bemiddelaar die mensen helpt de lening zo snel mogelijk af te lossen snijdt in zijn eigen portemonnee. Hij gaat immers steeds minder provisie ontvangen. Is het mede daarom dat er nog zoveel mensen met een wurgkrediet zitten?”

Volmacht

Goedhart vertelde in Kassa dat zijn Stichting doorgaat met het bijstaan van mensen met een wurgkrediet. Hij heeft juridisch advies ingewonnen. Daarbij bleek dat het onvoldoende duidelijk was dat hij namens de klant mocht optreden. “In het vervolg zal dat veel duidelijker zijn doordat de klager een volmacht afgeeft aan Stichting Geldbelangen.” Goedhart verwacht daarover geen problemen meer met de AFM. “Als het zo duidelijk is dat wij door middel van die volmacht eigenlijk dezelfde zijn als de klager, dan kan de AFM niet meer beweren dat wij als het ware ‘kredieten verkopen’.”

AFM

De AFM vond het niet nodig om aan te schuiven in de studio. Kassa meldde daarover in een persbericht: “Wij hebben de AFM uitgenodigd om hun besluit toe te lichten. De AFM heeft de uitnodiging niet aanvaard omdat de AFM niet kan ingaan op een ‘toezichtsvertrouwelijke zaak. Wij vinden het onbegrijpelijk dat Geldbelangen moet stoppen met de hulp aan mensen met een wurgkrediet. Kassa en Geldbelangen hebben concreet meer bereikt voor mensen dan de AFM die toezicht houdt op geldverstrekkers en tussenpersonen.”