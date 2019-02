Dijsselbloem bekent: ‘Ook ik heb ooit een woekerpolis aangeschaft’

Ook minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is de mist in gegaan met een woekerpolis. Dat zei hij donderdag op een congres over ethiek en integriteit in de financiële sector in Amsterdam. Dat meldt De Financiële Telegraaf.

“Ik ben ook een gemiddelde consument. Ook ik heb ooit een woekerpolis aangeschaft”, reageerde Dijsselbloem op een vraag of hij zich het nog altijd grote maatschappelijke wantrouwen in de financiële wereld kan voorstellen.

De minister kon het zich nog goed herinneren. “Het was bij mijn eerste werkgever, waar gezegd werd dat het een hartstikke mooi product was. Ik herinner mij de polis met het grafiekje over de opbrengsten nog goed. Laatst heb ik mij laten uitbetalen. Afgerekend met de fiscus bleek er niets van over.”

Fout

De Telegraaf meldt dat Dijsselbloem verder zei: “Ik kan het wel trekken. Maar voor anderen was een woekerpolis onderdeel van hun pensioenpotje. In de sector kan wel individueel gezegd worden: ‘Ik heb niets fout gedaan’. Maar er is iets fout gegaan. Dit dossier zo snel mogelijk en ruimhartig achter ons laten is de enige weg om vertrouwen te herstellen.”