Briefje.com om makelaar en polonaise te ontwijken

Het huis van je dromen dat binnen een dag al verkocht is, of met zeven andere geïnteresseerden tegelijk de woning mogen bekijken. Het behoort wellicht in de toekomst tot het verleden. Sinds vandaag is Briefje.com actief op de Nederlandse markt. Via deze site komen mensen die een huis zoeken of een huis te koop aanbieden met elkaar in contact zonder tussenkomst van een makelaar of het file lopen tijdens een open huizen dag.