Banken voor rechter gedaagd om oversluitboetes

De stichting Oversluitclaim stapt naar de rechter om banken te dwingen schade door te hoge boetrente terug te balen. Volgens Oversluitclaim, een initiatief van adviesbedrijf Ikbenfrits.nl, hebben banken steevast veel te hoge oversluitvergoedingen in rekening gebracht. De stichting wil banken via de rechter ook dwingen in het vervolg lage overstapboetes te berekenen aan huidige klanten.

In de uitzending van televisieprogramma Radar werd gisteravond gesteld dat banken het voor veel woningeigenaren met een hypotheek onmogelijk hebben gemaakt om te profiteren van de huidige lage rente. Bijna iedereen die een hypotheek (gehad) heeft is volgens de initiatiefnemers van de claim benadeeld. Dit ondanks Nederlandse wetgeving die stelt dat banken geen hogere vergoeding mogen vragen dan de werkelijk geleden schade.

Daarnaast is sinds 14 juli de Europese Mortgage Credit Directive van toepassing die expliciet vermeldt dat deze boetes beperkt moeten zijn tot de schade van de bank. “Toch berekenen banken al tientallen jaren op incorrecte manier de oversluitboete, waarbij ze keuzes maken in het voordeel van de bank”, zo schetst Michiel Lensink van online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl.

5 miljard euro teveel aan boeterente geïnd

Banken hanteren veel hogere boetes dan wettelijk is toegestaan: uit berekening van Oversluitclaim blijkt dat de gemiddelde overstapboete per klant gemiddeld 15 procent te hoog is. Dit komt neer op €3.447,-per hypotheek. Lensink:“Door onderzoek onder bijna 13.000 hypotheekdossiers kwamen we erachter dat het niet om enkele gevallen gaat, maar dat er echt structureel veel te hoge boetetarieven in rekening worden gebracht.” In totaal is er volgens hem in de afgelopen 20 jaar bijna 5 miljard euro teveel geïnd door de banken. “Om nog te zwijgen over hypotheekbezitters die hadden kunnen oversluiten, maar dat niet hebben gedaan wegens de hoge kosten.” Volgens Lensink hanteren vrijwel alle banken de te hoge boetes, en ze hebben dit met elkaar afgestemd.

Bijna alle hypotheekbezitters benadeeld

Oversluitclaim zoekt woningeigenaren met een hypotheek die hun schade vergoed willen zien en zich achter de claim scharen. Hiervoor komt iedereen met een hypotheek of die vroeger een hypotheek heeft gehad in aanmerking. “Niet alleen mensen die een oversluitboete hebben betaald zijn benadeeld, maar ook de mensen met een hypotheek die niet zijn overgestapt omdat dat niet gunstig was. Voor de meesten van hen zou overstappen wel gunstig zijn geweest als de boeterente niet veel te hoog zou zijn geweest. Oversluitclaim eist voor iedereen die zich aanmeldt een schadevergoeding en eerlijke voorwaarden in de toekomst.”