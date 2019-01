Zomerserie (25): zeven vragen aan Klaas de Boer van Yarden

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De 25e in de reeks is Klaas de Boer , directeur financiën & informatiemanagement bij Yarden.

1.We zijn halverwege 2016. Hoe zou je het jaar tot nu toe kenschetsen? Wat ging goed? Wat ging fout?

“Het is tot nu toe een druk jaar met mooie business opportunities, maar ook veel werk aan verplichte zaken zoals bijvoorbeeld het Solvency-dossier. Eind 2015 heeft Yarden de verzekeringsportefeuille van Northwest Verzekeringen overgenomen, daar zijn we trots op. Op dit moment zijn we de implementatie volop aan het afronden.”

2. Wat hoop je dat er in de tweede helft van 2016 nog gebeurt?

“Dat ik veel tijd kan besteden aan zaken als de introductie van nieuwe producten en de verdere uitbreiding van ons IT-landschap. Met als resultaat dat onze klanten positief zullen reageren op onze verbeterde dienstverlening. Verder zijn we in Hoogeveen net gestart met de bouw van ons 25e crematorium, al zal dat niet in de tweede helft van 2016 gereed zijn.”

3.Als je één ding in de markt zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

“Moet je de markt willen veranderen? Gemakkelijker over landgrenzen heen kunnen stappen met onze diensten en producten zou echter voor zowel ons als onze klanten beter zijn. Je krijgt dan sneller ‘the best of both worlds’.”

4.Gebruik je je smartphone op vakantie? Waarvoor en hoe vaak?

“Ik gebruik de iPad voor de kranten en de privémail en de iPhone voor WhatsApp met familie en vrienden. De zakelijke mail staat uit.”

5.Van wie heb je het meest geleerd qua kennis en ervaring? En waarom?

“In elke baan, in iedere fase en ook in elk directieteam leer je weer andere dingen. Een (directie-)team zoals nu bij Yarden waarbij je met z’n vieren intensief samenwerkt en met veel verschillende uitdagingen aan de slag gaat, is in ieder geval uitermate leerzaam en inspirerend.”

6. Welk boek zou iedereen deze zomer moeten lezen en waarom?

“Een spannend vakantieboek voor bij het zwembad was voor mij ‘Made in Sweden’ van Roslund en Thunberg.”

7. Als je nichtje van 21 bij je komt voor advies, want ze wil een financieel advieskantoor beginnen, dan zeg je…

“Altijd goed om je drive te volgen, als je dat met serieuze voorbereiding en oprechte intenties doet. Dit advies heb ik mijn zoon ook gegeven toe hij met een soortgelijke vraag kwam.”

