Zomerserie (22): tien vragen aan Daan Dijkhuizen van Topicus

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er minstens zeven moeten beantwoorden. De 22e in de reeks is Daan Dijkhuizen, managing director van Topicus . Hij beantwoordde alle tien vragen.

1.We zijn halverwege 2016. Hoe zou je het jaar tot nu toe kenschetsen? Wat ging goed? Wat ging fout?

“In 2016 hebben we in de hypotheekmarkt veel nieuwkomers gezien. En dat is goed. Consumenten hebben baat bij een competitieve markt. Wat ik minder goed vond gaan is het maken van tempo in het toezicht in onze sector. Alle partijen zouden wat effectiever kunnen zijn in het voorstellen en doorvoeren van nieuwe fintech-gedreven producten”.

2. Wat hoop je dat er in de tweede helft van 2016 nog gebeurt?

“Het zou heel mooi zijn als we de eerste 100% selfservice hypotheken gaan zien. Inclusief de geleerde lessen vanuit de consument en geldverstrekker.”

3. Waar ga je heen met zomervakantie? En waarom?

“Met vrouw en twee kinderen ga ik naar Sicilië. Een romantisch maar ook rauw eiland. Liesbeth en ik zijn aan Sicilië verslingerd geraakt tijdens onze honeymoon in 2005.”

4. Als je één ding in de markt zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

“Volledige transparantie in de opbouw van de hypotheekrente zou een mooie stap voorwaarts zijn.”

5. Gebruik je je smartphone op vakantie? Waarvoor en hoe vaak?

“Dit jaar blijft de smartphone thuis. Offline is the new luxury. Althans, in je vrije tijd.”

6. Van wie heb je het meest geleerd qua kennis en ervaring? En waarom?

“Van mijn vader. Hij heeft mij geleerd altijd vrij en zelfstandig te denken. Een groot goed.”

7. Welk boek zou iedereen deze zomer moeten lezen en waarom?

“Als liefhebber van lekker eten en drinken kan ik niet anders dan Eet als een expert aanraden. Geschreven door vier foodie’s. Leest en eet lekker weg.”

8. Als je nichtje van 21 bij je komt voor advies, want ze wil een financieel advieskantoor beginnen, dan zeg je…

“Goed plan. In tegenstelling tot de generatie Y (meer, meer, meer apps) blijkt de volgende generatie, de generatie Swipe (geboren na 1995), juist meer fysiek financieel advies te prefereren. Ja, dit leest u goed.”

9. Als ik het voor het zeggen had dan zou ik het woekerpolisdossier meteen oplossen door…

“Het proces van de collectieve compensatie aangevuld met individuele claimprocessen verregaand geautomatiseerd onder te brengen in een common workspace waarin verzekeraars, Kifid, claimexperts en gedupeerde efficiënt hun rol kunnen spelen.”

10. Mijn boodschap aan het intermediair in Nederland is…

“Omarm zelfbediening en robotadvies en zorg dat je waarde toevoegt in een menukaart set-up. En zoals gezegd, de generatie Swipe is onderweg en stelt face-to-face persoonlijk financieel advies zeer op prijs.”

