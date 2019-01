Test voor flexwerkers die hypotheek willen

De test resulteert in een score waarin de kansen op de arbeidsmarkt worden ingeschat. Bij een score van 70 procent of hoger komt de flexkracht in aanmerking voor een hypotheek. Een adviseur van De Hypotheekshop of Huis & Hypotheek helpt vervolgens met de zoektocht naar een passende hypotheek.

Persoonlijke omstandigheden tellen mee

“Dankzij de Arbeidsmarktscan zijn we in staat een goede inschatting te maken van iemands verdienpotentieel”, zegt Lodewijk van der Heijden, directeur van CMIS Franchise waaronder De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek vallen. “Daarbij kijken we niet alleen naar inkomen en theoretische maandlasten, maar ook naar persoonlijke omstandigheden. Zo kan een flexkracht opeens wel in aanmerking komen voor een eigen huis.”

Steeds meer mensen hebben een flexibele arbeidsrelatie. 17 procent van alle werknemers van 25 jaar of ouder werkte in 2015 als uitzendkracht, was gedetacheerd of werkt als zelfstandige. Dat percentage neemt de komende jaren alleen maar toe, zo is de verwachting.

Werken zonder dienstverband heel gangbaar

Volgens Start People lopen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hypotheekmarkt niet synchroon. “Werken zonder vast dienstverband is al heel gangbaar in Nederland. Daarom is het ook vreemd dat deze groep lastig in aanmerking komt voor een hypotheek”, zegt Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People. “Een flexkracht die al jaren werkt en een behoorlijk inkomen heeft kan niet altijd een eigen huis kopen, terwijl iemand met een lager salaris die net in vaste dienst is dat wel kan. In het kader van goed werkgeverschap willen we daar wat aan veranderen.”