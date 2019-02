Pilot hypotheekaanvraag maakt werkgeversverklaring overbodig

Florius, De Hypotheker, VEH (Vereniging Eigen Huis), HDN (Hypotheken Data netwerk) en Stichting WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) slaan de handen ineen om het aanvraagproces voor een hypotheek te vereenvoudigen. Florius en De Hypotheker starten als eerste de pilot waarmee de eerste stap wordt gezet naar een volledig digitaal aanvraagproces. In de pilot gebruiken consumenten de beschikbare, persoonlijke gegevens bij de overheid, waardoor wordt een werkgeversverklaring overbodig. Rabobank en bijBouwe hebben al laten weten later dit jaar bij de pilot aan te sluiten.

Snelle zekerheid

Tijdens de pilot wordt gebruikgemaakt van een digitaal document, waarin het loon- en werkgeversverleden staat. Dit document kan de klant downloaden via mijnuwv.nl. Het document kan op vrijwillige basis door de consument worden gebruikt. Vereniging Eigen Huis juicht het initiatief toe: “De digitalisering van de hypotheekketen is een enorme stap vooruit. Naast gemak krijgt de consument sneller zekerheid en neemt de consument de regie over het proces.”

Win-win situatie

Met de pilot wordt volgens IG&H de eerste stap gezet om groter gemak te realiseren voor de consument. “Het is de ambitie om binnen drie jaar een hypotheek aan te vragen zonder fysieke documenten. Klanten hoeven dan alleen nog toestemming te geven voor het gebruik van hun gegevens. Alle partijen hebben hier baat bij”, zegt Hugo van Vledder, partner bij IG&H. “Het proces wordt gemakkelijker, sneller, goedkoper en betrouwbaarder.”

Digitalisering

Volgens IG&H duurt een hypotheekaanvraag vaak lang en is het krijgen van een werkgeversverklaring het meest tijdrovende onderdeel. Het adviesbureau laat weten dat uit cijfers van De Hypotheker en Florius is gebleken dat de werkgeversverklaring gemiddeld 2,4 keer aangeleverd moet worden door de consument, omdat er informatie op het formulier ontbreekt of niet correct is ingevuld. “Het meerdere malen aanleveren, levert naast extra werk ook vertraging, frustratie en irritatie op voor zowel de aanvrager, werkgever als de hypotheekadviseur”, zegt Van Vledder. “De intentie is om in een volgende fase ook de loonstrook te digitaliseren.”