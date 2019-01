Levensverzekeraars verkopen minder polissen

De verkoop van individuele levensverzekeringen heeft in de eerste vier maanden van dit jaar een premieomzet opgeleverd van € 567 mln. Dat is 10% minder dan vorig jaar in dezelfde periode, toen de levenproductie nog uitkwam op € 629 mln, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.

Het aantal nieuwe levenpolissen, vorig jaar nog 4% in de plus, is tot en met april 2% lager dan het niveau van 2015: een kleine 147.000 om bijna 150.000 een jaar eerder. De grootste omzetdaling zit in de direct ingaande lijfrentepolissen. Die zijn mede door de lage rentestand weinig populair en geven 16% toe ten opzichte van de eerste vier maanden van 2015. De DIL-productie stokt daarmee op € 267 (317) mln uit ruim 5.000 (5.600) polissen. Uitgestelde lijfrenteverzekeringen doen het nog wat beter met een productiedaling van 5% tot € 151 (159) mln, maar die omzet is wel afkomstig uit bijna 20% minder nieuw gesloten polissen: 3.569, tegen nog 4.366 in de eerste maanden van vorig jaar.

Meer premie, minder polissen

De totale verkoop van beleggingsverzekeringen boekt met € 88 (78) mln een toename van 13%, maar het aantal consumenten dat in een beleggingspolis is gestapt, is wederom afgenomen: met 12% tot 1.698. Vooral de koopsomvariant wordt gesloten; daarin is € 10 mln meer ingelegd dan een jaar eerder.

Hypotheekgebonden (opbouw)verzekeringen vonden minder aftrek in het voorjaar: er werd 5.561 maal een poliscontract ondertekend, tegen 5.874 een jaar eerder. De premie-inleg is met 21% achteruitgegaan en komt uit op € 23 (30) mln. De overlijdensrisicoverzekering is tot en met april vaker gesloten: er zijn ruim 68.000 risicopolissen verkocht, bijna 3% meer. De daarmee gemoeide premie blijft stabiel rond de € 25 mln.

Vorig jaar leek de levenmarkt nog wat terrein terug te winnen: over heel 2015 groeide het aantal verkochte levensverzekeringen met 4%, al leverde de levenproductie toen 14% in.