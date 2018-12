‘Geld voor hypotheken mogelijk eind 2017 al op’

“We moeten nu al aan de slag om te voorkomen dat er over een paar jaar een groot tekort aan financiering is op de hypotheekmarkt’, zegt Bouwe Kuik van Dynamic Credit in de zakenkrant. Geld aantrekken bij buitenlandse beleggers is volgens hem namelijk enorm tijdrovend.

Op dit moment is er geen gebrek aan financiering doordat alternatieve geldverstrekkers als Munt Hypotheken, de rol van banken deels hebben overgenomen. Veelal bestaat de funding uit geld van pensioenfondsen. Dynamic Credit, dat de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs achter zich weet, verstrekt onder het label bijBouwe hypotheken.

Slechts tijdelijk soelaas

Volgens Kuik bieden de nieuwe partijen slechts tijdelijk soelaas omdat met name pensioenfondsen hun beleggingen moeten spreiden. Ook het feit dat banken (deels) van hun hypotheekportefeuilles af willen, vergroot volgens hem de druk op de hypotheekmarkt. Met huidige aantrekkende hypotheekmarkt verwacht Kuik dat de nieuwe Nederlandse geldverstrekkers mogelijk eind volgend jaar al gas terug moeten nemen bij de hypotheekverstrekking.

Hij hoopt dat de overheid bijspringt door meer onafhankelijke en Engelstalige informatie over de Nederlandse hypotheekmarkt te verstrekken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zou hier al mee bezig zijn.