Frauderende hypotheekadviseur de cel in

De man stelde voor drie cliënten valse hypotheekaanvragen, werkgeversverklaringen, loonstroken en arbeidsovereenkomsten op of liet die opstellen, zo blijkt uit het vonnis. Hij deed onder meer voorkomen alsof het drietal in vaste dienst werkzaam was bij zijn eigen hypotheekadviesbureau. De valse aanvragen en stukken werden ingediend bij verschillende hypotheekverstrekkers. In werkelijkheid werkten de cliënten nimmer voor de hypotheekadviseur. Een van hen had op het moment van de hypotheekaanvraag een WW-uitkering.

Vertrouwen in beroepsgroep te grabbel gegooid

De verdachte heeft volgens de rechtbank het in hem gestelde vertrouwen van de betrokken kredietinstellingen ernstig beschaamd en het aanzien van zijn beroepsgroep ernstig geschaad. “In het Nederlandse economisch en maatschappelijk verkeer speelt het hypothecair verzekerde krediet een belangrijke rol”, aldus de rechtbank.”Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van aanvragers zijn banken en verzekeringsinstellingen daarbij afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de overgelegde stukken. In Nederland is bij die gegevensverstrekking een belangrijke rol weggelegd voor de onafhankelijke intermediair, die – onderworpen aan het toezicht van de AFM – als spil fungeert tussen vraag en aanbod op de hypotheekmarkt. Verdachte heeft als onafhankelijk intermediair het in hem gestelde vertrouwen van de in deze zaken betrokken kredietinstellingen ernstig beschaamd door zelf actief betrokken te zijn bij het opstellen en indienen van hypotheekaanvragen waarvan hij wist dat deze op valse gegevens waren gebaseerd. Daarmee is verdachte ernstig tekortgeschoten in zijn – op vertrouwen en integriteit gebaseerde – functie van hypotheekadviseur en waarmee hij het in deze beroepsgroep te stellen vertrouwen te grabbel heeft gegooid.”