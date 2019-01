Eerst kopen en dan verkopen; het wordt weer gewoon

Onder invloed van het schaarse aanbod en het zelfvertrouwen over de verkoopbaarheid van de eigen woningen ziet Vereniging Eigen Huis (VEH) met name in Amsterdam en Utrecht waar de druk op de woningmarkt groot is, dat eerst kopen en dan verkopen steeds vaker gewoonte begint te worden. Dat blijkt uit een peiling van de organisatie onder consumenten.

Kopers in de meest gewilde gebieden willen het risico uitsluiten dat ze niet tijdig een geschikt huis kunnen vinden, waardoor ze tijdelijk moeten huren. De huidige woningmarkt geeft hun kennelijk voldoende zelfvertrouwen over de opbrengst en courantheid van hun huidige woning om daar al een voorschot op te nemen, vermoedt VEH.

Crisis

Ook in het verleden was het gebruikelijk om eerst een huis te kopen en pas daarna het huidige huis in de verkoop te zetten. Toen bij het begin van de crisis in 2008 veel kopers met twee huizen bleven zitten en daardoor in grote financiële problemen kwamen, kenterde de praktijk en werd eerst verkopen en daarna kopen de norm. Dit heeft als voordeel dat de financiële risico’s beperkt zijn en de koper precies weet wat hij aan zijn nieuwe huis kan besteden.

Leningen

Vereniging Eigen Huis raadt doorstromers die eerst willen kopen aan om goed advies in te winnen bij een onafhankelijk financieel adviseur. Maarten Eeke van der Veen, woningmarktspecialist: “Zorg dat je de risico’s van te voren goed in beeld hebt. Pas dan kun je beslissen of je die stap kunt en wilt zetten.” Overbruggingsleningen worden aanzienlijk minder snel verstrekt dan in het verleden, zo meldt VEH. “Als het huidige huis niet opbrengt waarop gerekend is of minder snel wordt verkocht, liggen problemen op de loer.”

Vertrouwen

De Eigen Huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt weergeeft, stond in juli onverminderd hoog op 120 punten, in juli 2015 was dat nog 103. Belangrijke aanjager voor het hoge consumentenvertrouwen is de lage rente. Ook de toegenomen verkoopbaarheid van de eigen woning draagt bij aan het optimisme bij huiseigenaren. Aan de andere kant zien steeds meer consumenten dat het aanbod aan geschikte koopwoningen schaars begint te worden.