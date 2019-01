CDA wil inzicht in werkwijze boeterente bij banken

Het CDA wil weten op welke wijze de in Nederland actieve banken hun boeterente voor hypotheken berekenen. De Kamerleden Ronnes en Omtzigt hebben daaromtrent Kamervragen gesteld aan de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Blok (Binnenlandse Zaken) en aan staatssecretaris Wiebes (Financiën). Door de invoering van de Europese Mortgage Credit Directive medio juli mogen banken alleen nog maar de werkelijke kosten in rekening brengen bij vervroegd aflossen.

Ronnes en Omtzigt wijzen de bewindslieden er op dat de beperkingen voor het opleggen van een boeterente alleen gelden voor nieuwe hypotheken maar dat er desalniettemin ook banken zijn die al hebben aangegeven de zachtere boetes ook te laten gelden voor bestaande hypotheken. De Kamerleden willen van ministers en de staatssecretaris weten welke boeteformules er nu worden gehanteerd om zo de transparantie te vergroten. Ook willen ze weten welke banken geen onderscheid maken tussen bestaande en nieuwe hypotheken. Indien de banken op deze vragen geen antwoord kunnen geven, moet de AFM als het aan de CDA’ers ligt die duidelijkheid maar verschaffen.

Alternatief voor overstappen

Behalve met vragen over de boetregeling voor vervroegd aflossen hebben Omzigt en Ronnes ook vragen over een mogelijk alternatief voor het volledig overstappen naar een hypotheek met een lagere rente. Bijna alle hypotheekcontracten in Nederland geven de eigenhuisbezitter de mogelijkheid om 10% of 20% van het originele hypotheekbedrag boetevrij af te lossen, geld dat de meeste woningbezitters volgens de Kamerleden niet hebben liggen.

“Daarom zouden banken ook kunnen aanbieden om elk jaar het bedrag dat afgelost kan worden, om te zetten in een nieuw hypotheekdeel met een veel lagere rente. Als je eigen bank dat niet wil doen, kun je overstappen naar een andere bank die dat wil. Van de regering willen we weten welke belemmeringen hiervoor zijn (bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek of meerdere keren advieskosten) en op welke manier de regering die wil en kan wegnemen.”