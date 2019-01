Bescheiden zomerdip in florerend hypotheekjaar

In juli 2016 zijn circa 29.000 unieke hypotheekvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) verzonden. Dat is 10% lager dan de maand ervoor. Toen werden 32.200 aanvragen via HDN verzonden. In vergelijking met juli 2015 ligt het aantal aanvragen nog altijd zo’n 30% hoger (22.300).

“De daling in juli is het gevolg van de zomervakantie en volgt daarmee het reguliere seizoenspatroon”, aldus Dorine van Basten, directeur HDN. “In juli en augustus loopt het aantal hypotheekaanvragen meestal terug, waarna de aantallen vanaf september weer gestaag zullen toenemen.”

Realistische verwachting

Het totale aantal hypotheekaanvragen in 2016 tot en met juli (193.800) is zo’n 11% hoger dan diezelfde periode in 2015 (175.300). En in vergelijking met 2014 (113.100) is het zelfs circa 71% hoger. “Wij verwachten dit jaar totaal ongeveer 357.500 unieke hypotheekaanvragen via HDN te faciliteren. De aantallen tot zover tonen ons dat dit een realistische verwachting is”, aldus Van Basten.