Zomerserie (9): zeven vragen aan Kalo Bagijn van Brand New Day

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De negende in de reeks is Kalo Bagijn, oprichter van Brand New Day .

1.Wat hoop je dat in de tweede helft van 2016 nog gebeurt?

“Kerst en Oudjaar. Dat hoop ik nog mee te maken. En wereldvrede, maar dat zie ik somber in. Concreter: we hebben met Brand New Day hard gewerkt aan wat grote stappen in onze ontwikkeling. Ik hoop dat we die dit najaar kunnen zetten.”

2.Waar ga je heen met zomervakantie? En waarom?

‘Ik bind de kinderen vast achter in de auto en dan zakken we langzaam af naar het zuiden. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen wat zien van de wereld, en dan niet alleen de schoonheid en luxe hotels, maar ook de lelijkheid. Deze zomer is een mooi stuk van Frankrijk aan de beurt… we gaan eerst een weekje naar de Bourgogne en daarna nog een week naar het Zuiden.”

3. Als je één ding in de markt zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

“Ik wil rationelere consumenten. Ik kan er maar moeilijk aan wennen dat irrationaliteit bij belangrijke keuzes, zoals de aanschaf van financiële producten, toch best wel vaak de boventoon voert. Alhoewel ik zelf ook maar moeilijk van een sigaretje af kan blijven als ik een pils drink.”

4. Welk boek zou iedereen deze zomer moeten lezen en waarom?

“Geen idee, dat moet iedereen lekker zelf weten. Ik ga me deze zomer in ieder geval verdiepen in de Spaanse culinaire bijbel: The food of Spain van Claudia Roden. Ik mag graag koken. Wat zeg ik: ik doe weinig liever. Ja, opeten, met een glaasje wijn erbij.”

5. Van wie heb je het meest geleerd qua kennis en ervaring? En waarom?

“Ik heb in mijn studententijd bij Van der Valk in de Bilt gewerkt, in de bediening. Er werd keihard gewerkt, ook door baas Klaas van der Valk zelf. Zijn klantgerichtheid was een grote inspiratie voor mij… als een klant niet tevreden was, ging hij door het lint. Dat trok hij gewoon niet. Daarom was hij hard en duidelijk voor zijn personeel. En zelf gaf hij het goede voorbeeld: als het nodig was, sprong hij zelf bij, al was het bij de afwas. Een echte ondernemer. Ik kan er slecht tegen als mensen neerbuigend over Van der Valk doen. Veel ondernemers kunnen van Van der Valk nog wat leren over échte, oprechte klantgerichtheid.”

6. Gebruik je je smartphone op vakantie? Waarvoor en hoe vaak?

“Ja, natuurlijk. Ik volg op een afstand wat er gebeurt. Maar ik probeer me verder niet te veel met werk te bemoeien tijdens mijn vakantie. Ik ben weg met mijn gezin om leuke dingen te doen. Mijn jongens willen met me voetballen, niet filosoferen over pensioen.”

7. Als je nichtje van 21 bij je komt voor advies, want ze wil een financieel advieskantoor beginnen, dan zeg je…

“Doen! Nichtjes die willen ondernemen, dat juich ik van harte toe. Neefjes trouwens net zo goed. Van niets iets maken, dat is toch het mooiste wat er is? Wil je van me horen dat je gek bent als je in deze tijden een advieskantoor begint? Echt niet. Je moet contrair durven denken. We zijn met Brand New Day op het dieptepunt van de kredietcrisis van start gegaan. Als je het gehuil van de meute volgt, wordt het nooit wat.”

