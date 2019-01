Syntrus Achmea groeit verder in hypotheken

Het woninghypothekenfonds van Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft deze maand een nieuwe mijlpaal bereikt. Voor het eerst hebben de vijftig participanten in het fonds, merendeels Nederlandse pensioenfondsen, samen € 5 mld belegd in hypotheken.

Het PVF Particuliere Hypothekenfonds van Syntrus Achmea Real Estate & Finance is sinds 1997 actief voor institutionele beleggers in Nederland. Vooral de laatste jaren groeit het fonds sterk, laat woordvoerder Marco Simmers weten. “Sinds 2010 nam het aantal participanten met ruim een derde toe en verdriedubbelde het totaal belegd vermogen. Meer dan 55.000 woonconsumenten hebben momenteel hun financiering geregeld via het fonds.”

Aantrekkelijk

“Hypotheken zijn voor institutionele beleggers een zeer aantrekkelijke beleggingen”, zegt Ido Esman, director Fund Management Hypotheken bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. “Het verwachte rendement ligt hoger dan bij staatsleningen, terwijl het risico vergelijkbaar is.” Het PVF Particuliere Hypothekenfonds boekte over de afgelopen 5 jaar een gemiddeld rendement van 5,86% per jaar.

Portefeuille

Het hypothekenfonds heeft volgens de woordvoerder een omvangrijke en goed gespreide portefeuille, waarvan ook toetreders onmiddellijk kunnen profiteren. “Het prudente verstrekkingenbeleid minimaliseert de risico’s voor de deelnemers”, zegt Esman. “Wij hebben er bewust voor gekozen om de dienstverlening aan de woonconsument niet uit te besteden, maar in eigen huis te verzorgen. Daardoor kunnen we met een hoog serviceniveau snel schakelen. Dat is niet alleen prettig voor de consument, maar draagt ook bij aan het rendement voor onze institutionele klanten.”