Obvion start pilot in samenwerking met Freo

Cynthia Tulp, Manager Merk, Marketing en Innovatie bij Obvion: “Op het moment dat onze klanten geld nodig hebben voor hun woning, dan willen wij er zijn. Oók als het aanpassen van de hypotheek niet de beste oplossing is of misschien wel helemaal niet mogelijk is. Wij zijn bereid om verder te kijken. Een persoonlijke lening is in sommige gevallen dan een goede oplossing.” Tulp laat weten dat het wel verantwoord moet zijn. “Klanten moeten het financieel kunnen dragen. Daarom toetsen we klanten voor de Persoonlijke Lening ook hypothecair in aanvulling op de consumptieve inkomenstoets. Bovendien vinden wij het belangrijk dat de klant een goed motief heeft. Een helder vertrekpunt waar de onafhankelijk adviseur achter staat.”

Verstandig lenen

Door de samenwerking met Freo biedt Obvion tijdens de pilot een aantal adviseurs de mogelijkheid om direct samen te werken met een verantwoorde partner. “Freo heeft verstandig lenen hoog in het vaandel staan en biedt eerlijke en voordelige leningen zonder verrassingen voor de klant. Voor klanten van Obvion betekent de samenwerking met Freo dat zij een persoonlijk en vertrouwd advies krijgen van hun eigen adviseur.”