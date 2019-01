Nationale Hypotheekbond lanceert fintech platform

Door het gebruik van slime api’s en feeds is het volgens De Nationale Hypotheekbond voor advieskantoren mogelijk om “exponentieel” te groeien. “De api’s & feeds zijn 24×7 beschikbaar in de cloud en eenvoudig te integreren in uw website, apps, tools, saas of enterprise projecten”, aldus het bedrijf. Alle nieuwe snufjes moeten adviseurs real-time en on demand de juiste informatie en uitkomsten van berekeningen opleveren.

De Nationale Hypotheekbond is al langere tijd zeer actief met nieuwe fintech proposities. Dit voorjaar kondigde het bedrijf een al hypotheekrente app aan. Tijdens het eigen innovatie evenement in februari verhaalde directeur Jeroen Oversteegen over de succesvolle samenwerking met Google.