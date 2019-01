Kadaster: woningverkoop trekt verder aan

De huizenverkoop in Nederland is in juni met bijna 18% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat heeft het Kadaster bekend gemaakt. In totaal werden vorige maand 17.862 woningen verkocht, tegenover 15.147 in juni 2015. Ten opzichte van mei dit jaar nam de verkoop met ruim 11% toe.

In alle provincies werden meer woningen verkocht dan een jaar eerder. De sterkste stijging -plus 45%- werd gemeten in Flevoland. In Noord-Holland was de groei met nog geen 4% het meest beperkt. Ook het aantal geregistreerde hypotheken nam de afgelopen maand toe. Ten opzichte van juni vorig jaar ging het om een stijging van 18,4%, van 21.793 naar 25.805. Vergeleken met mei 2016 (22.706) is er sprake van een stijging van 13,7%.

Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis (VEH) gaf eerder deze week op basis van zijn eigen marktindicator aan dat het vertrouwen van consumenten op de woningmarkt de afgelopen tijd door de lage rente nog verder is gestegen. Door de enorme vraag naar koopwoningen wordt het aanbod van passende woningen in veel regio’s volgens de vereniging echter steeds schaarser.

“Vooral in het Randstedelijk gebied wordt het aanbod steeds krapper, zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw”, aldus de VEH. “Het gevolg is regionale ademnood. Mensen maken minder kans op een passende woning, de prijzen lopen steeds verder op en kopers nemen in hun zoektocht steeds vaker grote risico’s door al hun financiële reserves in te zetten, of kunnen met geen mogelijkheid nog gebruik maken van een voorbehoud van financiering.”

Verkeerde plek

Volgens de VEH ontstaan de problemen deels doordat op de verkeerde plekken wordt gebouwd. De vereniging dringt er daarom bij provincies op aan om er samen met gemeentes voor te zorgen dat de bouw van nieuwe woningen beter aansluit bij de vraag in de regio.