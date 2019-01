Hypotheekshop: ’30 jaar vast’ in de lift

In de afgelopen jaren was ’10 jaar vast’ bij nieuwe hypotheekaanvragen steevast de meest gekozen rentevaste periode. Maar sinds 2015 kiest een meerderheid van de huizenkopers echter voor ’20 jaar rentevast’. Steeds meer mensen kiezen voor zekerheid en om de rente langer vast te zetten. De historisch lage hypotheekrente speelt hier natuurlijk een belangrijke rol. Dat meldt Hypotheekshop.

“In de laatste weken zien we dat een groeiende groep mensen de rente nóg langer wil vastzetten. De rentevaste periode van 30 jaar neemt toe in populariteit. Deze renteduur wordt met name aangeboden door verzekeraars en pensioenfondsen en is momenteel al verkrijgbaar vanaf 2,70% (lineaire hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie). Uitgaande van een hypotheek van € 200.000 zijn de netto maandlasten hierbij ongeveer € 25 tot € 30 hoger dan bij een hypotheek met de laagste 10 jaar NHG-rente”, laat Hypotheekshop weten.

Radicaal veranderd

Volgens de hypotheekverstrekker is de keuze voor een een rentevaste periode van 30 jaar heel wat anders dan vijf jaar geleden. “Het is aardig om de huidige rentevoorkeur eens te vergelijken met die van een paar jaar terug. In 2011 was de meest gekozen rentevaste periode 10 jaar vast, gevolgd door 5 jaar vast en op de derde plaats een variabele rente. Een beeld dat vijf jaar later dus radicaal is gewijzigd”, aldus Hypotheekshop.

am:hypotheken

