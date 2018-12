Eenpitter voelt zich de dupe van nieuwe distributiestrategie Reaal

Jan van de Pas, eigenaar van Van de Pas Financieel Advies uit Maarheeze (Noord-Brabant) is boos. Boos op Reaal. De verzekeraar stuurde hem een brief met daarin de boodschap dat er een nieuwe invulling aan de samenwerkingsovereenkomst wordt gegeven en dat het agentschap wordt beëindigd tenzij Van de Pas zich aansluit bij een serviceprovider. Reaal laat weten dat het al geruime tijd bezig is om de samenwerking met het intermediair opnieuw in te richten en dat dit proces met alle distributiepartners wordt doorlopen.

“Mijn agentschap wordt beëindigd vanwege, zoals Reaal het schrijft in de brief, het ontbreken van intensief contact om zo een profijtelijke relatie op te bouwen”, vertelt Van de Pas. “Ik word op deze manier genoodzaakt mijn portefeuille van Reaal te verkopen of onder te brengen bij een serviceprovider. Ik werk samen met Van Kampen Groep en zij doen wel zaken met Reaal, maar alleen op gebied van schadeverzekeringen. Op het gebied van leven en inkomen kan ik bestaande polissen stallen en beheren, maar geen offerte- en andere aanvragen doen via het extranet van Reaal. Dus kan ik bestaande en nieuwe klanten niet bedienen. Bovendien ben ik dan afhankelijk van de samenwerking tussen serviceprovider en verzekeraar… en dat is ongewenst.”

Publiciteit

Van de Pas is bang dat hij niet de enige adviseur is die deze brief heeft gekregen. “Daarom treed ik hiermee naar buiten. Dit is de doodsteek voor vooral eenmanszaken zoals ik die straks niet meer onafhankelijk kunnen adviseren en bemiddelen vanwege het ontbreken van de samenwerkende partijen, met name op gebied van levens- en risicoverzekeringen en AOV. En doordat ik geen gebruik meer kan maken van het extranet, word ik beperkt in mijn bedrijfsvoering. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Oud traject

Hidde Kuik, woordvoerder van Vivat laat namens Reaal aan amweb weten dat de gewraakte brief onderdeel is van een traject dat in het najaar van 2014 al is gestart. Reaal is de samenwerking met het intermediair opnieuw aan het inrichten, zegt Kuik. “Hier hebben we een ruime periode voor gereserveerd, zodat we het proces met al onze distributiepartners secuur kunnen doorlopen.” Kuik kon nog niet zeggen met hoeveel relaties de rechtstreekse samenwerking sindsdien is beëindigd.

Samenwerking

“Reaal intensiveert en verdiept de samenwerking om zo samen de klant beter te kunnen bedienen”, vertelt Kuik. “Daarbij was de verwachting dat Reaal deze intensievere samenwerking met minder adviseurs zou gaan realiseren. Reaal zag én ziet voor consumenten nadrukkelijk de toegevoegde waarde van onafhankelijk advies en de rol van distributiepartners. Wanneer de samenwerking naar de mening van Reaal niet voldoende meerwaarde biedt voor de drie betrokken partijen, wordt met de distributiepartner overlegd welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking voort te zetten. De relatie blijft daarmee behouden, maar er komt een onderscheid tussen een rechtstreekse en een indirecte samenwerking.”

Extranet

Ook over het gebruik van extranet wil Kuik nog wat kwijt. “Als het intermediair zich aansluit bij een serviceprovider, kan hij gebruik blijven maken van het Reaal Extranet. Ook voor de klant verandert er niets en blijft de adviseur het eerste aanspreekpunt. De adviseur behoudt zijn adviesrol, kan de lopende verzekeringen bij Reaal blijven beheren (via Reaal Extranet) en sluit in de nieuwe situatie de nieuwe verzekeringen af via de service provider. VKG, in dit geval de serviceprovider, biedt behalve schadeverzekeringen ook Reaal levens- en risicoverzekeringen én AOV aan.”