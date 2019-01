Dubbele boete voor BinckBank

Beleggingsondernemingen die transacties verrichten in beursgenoteerde financiële instrumenten zijn verplicht de gegevens over deze transacties te melden aan de AFM. “Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren, maar uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag”, zo meldt de AFM. De toezichthouder gebruikt de gerapporteerde transacties om marktmisbruik op te sporen en op die manier de eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten te bevorderen, zodat beleggers hierop kunnen vertrouwen. Nadat BinckBank een formele waarschuwing van de AFM had gekregen, heeft zij over de periode van 12 maart 2010 tot 28 oktober 2014 een deel van de verrichte transacties niet tijdig gemeld.

Reclames

De reclames waar BinckBank voor wordt beboet, komen uit de periode van september 2012 tot augustus 2014. Er destijds ophef over de reclames van Alex ontstaan, omdat BinckBank in de spotjes mooie historische rendementen naar voren bracht, terwijl er in de tweede helft van 2014 flinke verliezen werden geleden. Er kwamen veel klachten binnen bij beleggersvereniging VEB en ook de AFM kwam in actie.

Beroep

Tegen de boete voor onduidelijke en misleidende reclames kan BinckBank bezwaar maken en daarna in beroep gaan bij de rechter. In een reactie laat BinckBank weten de inhoud van het boetebesluit te bestuderen. “We onderzoeken de mogelijkheid om er tegen in beroep te gaan.” Tegen de boete voor het niet tijdig melden van transacties kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld.