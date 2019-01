DSI lanceert certificering voor vermogensplanners

DSI biedt vanaf vandaag een nieuw register aan voor vermogensplanners. Met inschrijving in dit register certificeren vermogensplanners zich als DSI Vermogensplanners en committeren zij zich aan DSI’s terugkerende toetsing op de gebieden integriteit, kennis en vaardigheden.

Het nieuwe register wordt opgericht op verzoek van de Federatie Vermogensplanners (FVP). Beide organisaties kondigden hun samenwerking al in januari aan. FVP en DSI hopen zo een brug te slaan tussen beleggingsadvies en financiële planning en zijn benieuwd of er een gemeenschappelijke visie zal ontstaan op vermogensopbouw. “We willen ons certificeringsprogramma een breder en onafhankelijker norm geven en tegelijkertijd de integriteit zwaarder borgen”, aldus voorzitter Dick Garritsen van de stichting FVP, dat toeziet op de certificering van de leden van de vereniging FVP.

“Wij zijn ingenomen met de oprichting van het nieuwe register”, zegt DSI-directeur Jerry Brouwer. “De financiële sector is aan het veranderen. Er komen meer goed uitgeruste generalisten. De oprichting van het register Vermogensplanner past in die ontwikkeling.”

Leergang Vermogensplanner

Financieel opleider Dukers & Baelemans is trots dat haar initiatief tot een post HBO Leergang Vermogensplanner nu een breed draagvlak heeft gekregen door opname van de beroepsgroep in het DSI-register. In 2011 startte Dukers & Baelemans met de leergang voor vermogensplanners, waarna de eerste deelnemers de Stichting Federatie Vermogensplanners hebben opgericht.

De vereniging FVP telt 60 leden. Stichting DSI telt 6.100 registraties verspreid over 14 verschillende registers in de financiële sector. Daarmee dekt DSI volgens de AFM tussen de 80 en 90 procent van de sector.