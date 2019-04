‘Crowdfunding uitvaart geen optie’

Crowdfunding word steeds vaker ingezet voor financiële producten, maar ruim 70% van de Nederlanders zegt nooit een bijdrage te leveren aan crowdfunding voor een crematie of begrafenis. Dat blijkt uit een enquête van Multiscope in opdracht van uitvaartverzekeraar Nuvema . Onder vrienden en kennissen van de overledene wil bijna de helft wel meebetalen. Maar bijna niemand ziet heil in crowdfunding voor de eigen uitvaart of die van een geliefde.

Met de opkomst van social media is het makkelijker geworden om online geld in te zamelen. Bijvoorbeeld voor nabestaanden die niet voldoende geld hebben om een uitvaart te betalen. Het succes van crowdfunding loopt volgens de enquête uiteen en is onder andere afhankelijk van de media-aandacht. 1 op de 10 jongeren kreeg al eens te maken met een online geldinzameling voor een begrafenis of crematie. Van alle mensen die bereikt worden met crowdfunding besluit uiteindelijk 20% te doneren.

Persoonlijk scoort

Volgens Multiscope kijken mensen iets positiever naar crowdfunding voor een uitvaart als het gaat om bekenden. Zo zou ruim de helft online geld doneren voor het afscheid van een familielid. Toch houdt gemiddeld 40% ook als het om bekenden gaat de hand op de knip. 85% van de jongeren zegt voor familie juist wel te doneren en 75% draagt ook aan de uitvaart van vrienden en kennissen een financieel steentje bij. Ouderen weigeren als het familie betreft nog steeds vaak om geld te doneren met crowdfunding.

Liever lenen dan crowdfunding

Mochten mensen zelf in de problemen komen met het betalen van een uitvaart, dan is crowdfunding bijna nooit een alternatief (2,6%). Alleen bekenden (14%) wordt misschien gevraagd om financiële steun. Ruim de helft zou het bedrag liever lenen en daarnaast zoekt 30% haar heil bij de gemeente. Als het gaat om de kosten van onze eigen uitvaart, constateert Multiscope dat crowdfunding door nabestaanden bijna nooit gewenst is. Bijna de helft van de ondervraagden beschikt over een uitvaartverzekering en 30% denkt voldoende spaargeld na te laten. Een klein deel, slechts 3,5%, geeft aan dat nabestaanden wel geld hebben voor hun begrafenis of crematie.