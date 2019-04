CBS: ‘Koopwoningen fors duurder’

De huizenprijzen zitten nog altijd in de lift. In juni werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster de grootste prijsstijging voor bestaande koopwoningen op jaarbasis in bijna 9 jaar gemeten. Voor een woning moest vorige maand gemiddeld 4,6% meer worden betaald dan in dezelfde periode in 2015.

Sinds 2013 zitten de huizenprijzen onverminderd in de lift. Vergeleken met het dieptepunt in juni 2013 moet voor een huis gemiddeld 9,8% meer worden betaald. Ondanks de stijging blijven de prijzen nog wel achter bij het niveau van voor de crisis. In augustus 2008, op het hoogtepunt, moest voor een woning gemiddeld 13,8% meer worden betaald dan afgelopen juni.

Grote steden

Het CBS merkt op dat vooral in de vier grote steden bestaande koopwoningen fors duurder waren dan een jaar eerder. Amsterdam spant de kroon: daar betaalden kopers gemiddeld bijna 15% meer dan een jaar geleden. Ook in Utrecht, Den Haag en Rotterdam was de prijsstijging van woningen meer dan gemiddeld in Nederland. Door de ontwikkelingen in de grote steden zijn de prijsstijgingen in de Randstedelijke provincies logischerwijs groter dan in de rest van Nederland. Koophuizen in Noord-Holland waren ruim 7% duurder dan een jaar geleden. In de provincies Utrecht en Zuid-Holland waren de koopwoningen respectievelijk bijna 6% en bijna 5 % duurder. In Zeeland was prijsstijging het kleinste: woningen waren minder een procent duurder dan een jaar geleden.