ABN Amro betaalt provisie voor afsluiten betaalpakket hypotheekklant

ABN Amro wijst intermediairs in een brief op haar ‘Bankformule’. Intermediairs kunnen daarmee een betaalpakket voor hun klanten openen en zo een korting op de hypotheekrente realiseren. Zij ontvangen daarvoor een ‘aantrekkelijke en passende vergoeding’, aldus de bank. Het gaat om €150 bij BetaalGemak Standaard en €250 bij BetaalGemak Extra en BetaalGemak Max. Dat staat in een brief die ABN Amro Intermediaire Verkoop naar een aantal relaties heeft gestuurd.

Een vergoeding voor het openen van een betaalrekening valt niet onder het provisieverbod voor complexe producten en de bank heeft het daar ook niet over in de brief. Wel is duidelijk dat het de bank te doen is om de hypotheekklant: die ontvangt een huisbankkorting van 0,2% op de hypotheekrente wanneer zijn salaris wordt gestort op een betaalrekening bij ABN Amro. Tot dusver konden intermediairs hun relaties niet helpen met het openen van zo’n betaalpakket: de klant moest zich wenden tot een kantoor van ABN Amro.

Complete service

“Daar komt met de Bankformule nu verandering in!”, schrijft ABN Amro aan haar intermediaire relaties. “Als deelnemer aan de Bankformule van ABN Amro kunt u zelf het betaalpakket voor uw klant in orde te maken. Daarmee voegt u écht waarde toe aan uw dienstverlening, u ontzorgt uw klant met een complete service. U blijft in de lead en houdt het overzicht over de voortgang van de hypotheek én het betaalpakket.”

Vergoeding

Intermediairs ontvangen daarvoor een ‘aantrekkelijke en passende vergoeding’: €150 bij BetaalGemak Standaard en €250 bij BetaalGemak Extra en BetaalGemak Max. Wie aan de Bankformule mee wil doen heeft een ID-checker nodig om het identiteitsdocument van de klant op echtheidskenmerken te kunnen controleren. Intermediairs van ABN Amro betalen voor de ID-checker €59,95 in plaats van de adviesprijs van €76,50.

