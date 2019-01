NVB waarschuwt consumenten voor ‘gevaren’ aflossingsvrije hypotheek

De NVB wijst erop dat het goed is om rekening te houden met een drietal ontwikkelingen. “Als de hypotheek verlengd kan worden, dan kunnen de maandlasten stijgen doordat bij een nieuwe hypotheek minimaal 50% moet worden afgelost. Ook het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek na 30 jaar en een eventuele inkomensdaling als gevolg van pensionering kunnen gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de hypotheek en de mogelijkheid om die te verlengen.”

Tijdig anticiperen

De Nederlandsche Bank schat volgens de NVB dat ongeveer 35% van de Nederlandse huiseigenaren een hypotheek heeft die volledig aflossingsvrij is en niet gekoppeld is aan een vermogensopbouwproduct. In veel gevallen gaat het hier om mensen die als gevolg van de stijging van de huizenprijzen een flinke overwaarde hebben en dus niet snel in de problemen zullen komen. Maar er zijn ook huizenbezitters waarvan de hypotheek hoog is ten opzichte van de waarde van de woning en dan kan het verstandig zijn om nu al maatregelen te nemen, door bijvoorbeeld te besluiten om periodiek af te lossen of vermogen op te bouwen. Om er voor te zorgen dat klanten niet voor verrassingen komen te staan gaan banken klanten actief benaderen om de mogelijke gevolgen van het aflopen van de aflossingsvrije hypotheek in kaart te brengen. Op die manier kunnen woningbezitters zo nodig tijdig maatregelen nemen.