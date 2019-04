Finalisten Financieel planner van het Jaar 2016 bekend

Suzanne de Moor heeft een adviesbedrijf in Noordwijk en heeft zich gespecialiseerd in financiële planning rondom echtscheiding. Jacco Los is partner en consultant bij Comminz in Zwijndrecht en adviseert op het vlak van pensioen en arbeidsvoorwaaren. Geert Reyners is vermogensmanager bij Rabobank Amsterdam.

Gedurende de hele maand september kunnen circa 4.000 FFP-leden digitaal hun stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur. Dit gebeurt via Mijn FFP, het intranet voor leden van de Vereniging FFP. De drie finalisten presenteren zich met een video en een samenvatting van hun ingediende financieel plan. Op het FFP Congres 2016, op 6 oktober, wordt nu direct de winnaar gepresenteerd op basis van het gecombineerde jury- en ledenoordeel, waarbij de uitkomst van de jury zwaarwegend is.