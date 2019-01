Erkend adviseurs zien consumptief krediet als oplossing voor hypotheekgat

Meer dan de helft (55%) van de hypotheekadviseurs ziet consumptief krediet als oplossing voor de betaling van overdrachtsbelasting en advieskosten als de LTV in de toekomst verder daalt naar 90%. Dit kwam naar voren tijdens het jaarlijkse congres van de Stichting Erkend Hypotheekadviseurs. Een opvallende uitkomst gelet op de waarschuwing die de AFM in april liet uitgaan over de inzet van consumptief krediet in het hypotheektraject.

Afgaande op de woorden van minister Blok komt er onder zijn bewind geen nieuw verlaging van de LTV. Dat bewind eindigt officieel op 15 maart 2017 als er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn. Bovendien hebben toezichthouders DNB en AFM al regelmatig aangegeven dat een verlaging naar 90%, ook in internationaal perspectief, wenselijk is.

Los van een eventuele verdere verlaging zetten hypotheekadviseurs nu al regelmatig consumptief krediet in om de hypotheek mogelijk te maken. De huidige maximale financiering van 102%, die in in 2018 op 100% zit, is al niet meer voldoende om de kosten koper (gemiddeld 6%) te betalen. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat 12% van de consumenten al consumptief krediet gebruikt om de extra behoefte aan financiering in te vullen.

Kwetsbaarheid

De toezichthouder verbiedt het weliswaar niet dat er naast de hypotheek een consumptief krediet word gesloten maar vindt dat adviseurs hier terughoudend in moeten zijn. Vooral in de gevallen waarbij consumenten maximaal lenen ten opzichte van het inkomen vergroot consumptief krediet volgens de AFM de kwetsbaarheid. De toezichthouder is momenteel in gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) om te bepalen hoe de afzonderlijke verstrekkingsnormen voor consumptief krediet beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Op dit moment maakt het voor de totale leencapaciteit een wezenlijk verschil of het consumptief krediet al aanwezig is of bij voorbaat wordt gesloten, of pas bij het hypotheekadvies ter tafel komt.

