Dertigers: ‘Na pensionering slechter af dan ouders’

Financiële zorgen doen de gezondheid geen goed, zo laat het onderzoek zien. Van de Nederlanders die zich op dit moment zorgen maken over hun financiële situatie, heeft maar liefst 64 procent last van stress. 32 procent spreekt zelfs van een slechte gezondheid.Bijna 40 procent van de mensen die het zeer moeilijk hebben met hun (toekomstige) financiële situatie, geeft aan dat hen dat belemmert hun best te doen op het werk. Ook het verzuim bij werknemers met financiële zorgen is aanzienlijk hoger.

Mogelijk rol van werkgevers

Voor ongeveer de helft van de Nederlandse professionals geldt dat zij gematigd positief zijn over een actieve bemoeienis van werkgevers met hun financiële leven. “Werkgevers kunnen hun werknemers helpen door flexibiliteit en persoonlijke keuzes te bieden bij het bestrijden van persoonlijke financiële zorgen”, zegt De Jong. “Zo zijn er bedrijven die niet alleen een ruime pensioenbijdrage bieden, maar medewerkers bovendien de keuze bieden aan welke spaarinstrumenten – zoals een individueel spaarplan of het bedrijfspensioenplan – zij een deel van dat geld willen toewijzen. Dat kan medewerkers helpen met hun financiële doelstellingen op korte als op middellange en lange termijn.”

Voorkeur voor pensioenzekerheid

Daarbij is er wel een grote voorkeur voor zekerheid boven rendement. 72 procent van de Nederlandse professionals verwacht dat wanneer zij met pensioen gaan sociale zekerheidsniveaus aanzienlijk zijn afgenomen. 42 procent geeft daarbij aan dat pensioenzekerheid voor hen belangrijker is geworden in de afgelopen jaren. Op een vraag te kiezen tussen een gegarandeerd uitkeringsniveau en een pensioen dat zowel hoger als lager dan dat gegarandeerde niveau kan uitvallen, geeft een grote meerderheid (71%) aan voorkeur te hebben voor het eerste.