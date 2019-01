Activeringsscores pensioengebonden woekerpolis blijven achter

Verzekeraars laten goede activeringsscores zien als het gaat om niet-opbouwende beleggingsverzekeringen en hypotheekgebonden polissen. De categorie pensioengebonden polissen kan nog wel wat aandacht gebruiken. De deadline daarvoor is 31 december 2016.

Dat blijkt uit gegevens die het Verbond van Verzekeraars met medewerking van de AFM heeft gepubliceerd over de voortgang die verzekeraars maken bij het ondersteunen van consumenten bij het maken van een keuze over hun beleggingsverzekering.

Niet-opbouwend

In het overzicht is te zien dat alle verzekeraars 100 procent scoren als het gaat om de niet-opbouwende verzekeringen. De deadline voor die categorie, waarmee het activeringsbeleid ook als eerste startte, is inmiddels verstreken.

Hypotheekgebonden

De hypotheekgebonden polissen zitten nog niet overal op 100 procent. De scores variëren van 81 procent (Loyalis) en 86 procent (Reaal) tot 100 procent (NN, Legal&General, Conservatrix). De deadline voor deze categorie ligt op 31 december 2016.

Pensioengebonden

Diezelfde deadline geldt voor de pensioengebonden polissen. Daar is, met nog ruim een half jaar voor de boeg, een hoop werk te doen. Alleen VvAA en Brand New Day staan daar op 100 procent. ASR staat er het slechtste voor: in de categorie Zeer Kwetsbaar heeft de verzekeraar nog slechts 21 procent van de klanten geactiveerd. Ook Loyalis blijft daar achter. Aegon, Allianz en Achmea scoren beduidend beter met percentages tussen de 70 en 90 procent.

Paul Koopman, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, ziet niet meteen een probleem ontstaan. “Er kan nog heel veel in de pijplijn zitten. Bovendien: verzekeraars die ook hypotheekgebonden polissen in de boeken hebben, zullen eerst die categorie willen afwerken.” Koopman kan niet aangeven om hoeveel polissen het in absolute zin gaat.