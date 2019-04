ZZP Barometer: deel zzp-hypotheken onder water

ING, ABN Amro (direct en via Florius) en Rabobank (direct en via Obvion) hebben het grootste marktaandeel: in totaal loopt de helft van alle zzp-hypotheken via deze partijen. Maar zzp’ers noemen Knab (61%), Florius (34%) en Obvion (30%) als hypotheekverstrekkers die goede hypotheken voor die doelgroep hebben. “In 2015 is Knab, in samenwerking met Aegon, gestart met de ZZP Hypotheek. We zijn dan ook blij met de vermelding dat onze hypotheek als goede oplossing wordt gezien door zzp’ers. Dat zien we ook terug bij de 1.000 zzp’ers die naar aanleiding van de ZZP Hypotheek klant zijn geworden”, aldus Otto Venhuis, business developer bij Knab.

Jaarcijfers

60% van de zzp’ers vindt het verplicht overleggen van de jaarcijfers over de afgelopen drie jaar de meest bijzondere voorwaarde, al geeft de grootste groep zzp’ers aan dit wel aanvaardbaar te vinden. Bijna de helft van de zzp’ers vindt het wenselijk dat ze slechts de jaarcijfers over het afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar hoeft te overleggen. 17% van de zes zzp-hypotheken staat ‘onder water’, terwijl 5% van de ondervraagde zzp’ers eigenlijk geen idee heeft of de schuld van het huis hoger is dan de waarde ervan. Het merendeel van de zzp’ers (63%) heeft het afgelopen jaar nog contact gehad met zijn hypotheekverstrekker, met name in verband met (extra) aflossen (38%) of het oversluiten van de hypotheek (31%).