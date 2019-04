Van Rooijen nieuwe directeur Delta Lloyd Leven

Gerard van Rooijen (43) is vanaf 15 mei de nieuwe algemeen directeur van Delta Lloyd Leven. In deze functie is hij onder andere eindverantwoordelijk voor de pensioen- en levensverzekeringen van de verzekeraar. Van Rooijen volgt Leon van Riet op, die per 1 maart 2016 is gestart met zijn werkzaamheden als lid van de raad van bestuur van Delta Lloyd.