Rechter veegt hoge AFM-boetes voor drie uitvaartverzekeraars van tafel

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag drie uitvaartverzekeraars in het gelijk gesteld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde de verzekeraars ieder een boete op van € 250.000 omdat zij in 2011 geen beheerst beloningsbeleid voerden. Hierop stapten de verzekeraars (Dela, Yarden en Monuta) naar de rechter .

AFM deed in 2011 onderzoek naar verschillende uitvaartverzekeraars. De verzekeraars moesten voorkomen dat de beloning van hun adviseurs prikkelde tot onzorgvuldige behandeling van hun cliënten. Pas in 2015 werd bekend dat in dat traject aan drie grote verzekeraars torenhoge boetes waren opgelegd. Die boetes zijn nu van tafel.

Reacties

Gert-Hein de Heer, directievoorzitter van Monuta, is verheugd met de uitspraak van het College: “Dit bevestigt dat wij altijd zorgvuldig hebben gehandeld en het klantbelang nooit uit het oog zijn verloren.” Ook Ron Bavelaar, directeur voorzitter van Yarden is blij. “Wij zijn blij met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de toepassing in 2011 van de regelgeving over beheerst beloningsbeleid. Yarden heeft ten tijde van de invoering al het mogelijke gedaan om de bestaande arbeidsvoorwaarden zo snel mogelijk aan de gewijzigde regelgeving aan te passen. Wij zijn dan ook verheugd dat het CBb nu bevestigt dat Yarden hiervoor inderdaad onvoldoende tijd werd gegund.” Tenslotte laat ook Edzo Doeve, directievoorzitter van Dela, aan amweb weten blij te zijn met de uitspraak. “Ik ben blij dat wij uiteindelijk in het gelijk zijn gesteld. Maar ik ben vooral trots op de wijze waarop wij als branche met elkaar zijn opgetrokken in deze periode.”

De wettelijke verplichting om een beheerst beloningsbeleid te voeren gold vanaf 1 januari 2011. De AFM had volgens het CBb de uitvaartverzekeraars voldoende tijd moeten geven om de bestaande arbeidsvoorwaarden aan te passen. AFM mocht daarom niet over heel 2011 de boetes opleggen en het CBb schrapt de boetes.