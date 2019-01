Pleidooi voor herontdekking verzilverd wonen

Ouderen zijn voor financiering van zorg op basis van overwaarde nu veelal aangewezen op verkoop van de eigen woning om hun woning vervolgens weer te huren (sale & lease back). “Op de verkoop van de eigen woning -waar zij jarenlang voor hebben gewerkt en aan hebben geklust- zitten veel senioren in eerste instantie niet te wachten”, aldus De Rijke. Bovendien zorgt deze constructie volgens hem voor veel onzekerheid omdat de huurprijzen voortdurend stijgen.

De Rijke: “Uit angst voor overkreditering kijken geldverstrekkers onvoldoende naar het potentieel van deze overwaarde. De overwaarde kan mensen helpen om zelfstandig zorg in te kopen, waardoor zij langer zelfstandig kunnen wonen. Ook kan de overwaarde worden gebruikt om pensioengaten te vullen.” Voor 55-plussers met een eigen woning en een flinke overwaarde moet wat hem betreft het eenvoudiger worden om een gedeelte van deze overwaarde, bijvoorbeeld de helft, te verzilveren. De Rijke: “Ik roep marktpartijen op om een geschikt product te ontwikkelen dat in deze vraag voorziet. Tegelijkertijd moet de hypotheektoets rekening gaan houden met iemands werkelijke maandlasten en de overwaarde. En inkomen dat een senior, naast pensioeninkomen, verdient in loondienst of als zelfstandige niet bij voorbaat buiten beschouwing laten.”