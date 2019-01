Oosterbaan: ‘Onderzoek boeterente opnieuw’

Het parlement moet onderzoeken of de aankomende Europese richtlijn voor hypotheken (Mortgage Credit Directive) wat betreft de toepassing van boeterente ook kan gaan gelden voor al gesloten hypotheken. Dit stelt Jurjen Oosterbaan van Bureau D & O in een blog elders op deze site. Op grond van de nieuwe regels mogen hypotheekverstrekkers bij overstappers naar een lagere rente alleen de werkelijke kosten als boete in rekening brengen.

Oosterbaan constateert dat banken weliswaar meegaan in de dalende rentetrend en met lagere hypotheekrentes komen maar daar vaak hogere boeterentes aan koppelen. “De verhoging vindt plaats, los van de vraag in welke mate de geldverstrekker daadwerkelijk nieuwe hypotheken tegen die verlaagde rente afzet. Bij een beperkte werving en/of acceptatie van nieuwe hypotheken tegen dit verlaagde tarief kan een verlaging van de hypotheekrente voor de geldverstrekker ook een effectieve bescherming van de inkomsten uit de bestaande hypotheekportefeuille opleveren.”

De directeur van Bureau D & O roept het parlement op om nog eens naar de boeterentes te kijken ook al gaf minister Dijsselbloem onlangs aan niet zo gelukkig te zijn met de term boeterente. Oosterbaan: “Indien deze ontwikkeling zich zou gaan voordoen is er voor het parlement alle reden om nog eens naar de implementatie van de MCD te kijken en dan met name naar het onderdeel boeterentes. Een conclusie zou kunnen zijn dat het uitgangspunt dat de geldverstrekker bij een vervroegde aflossing maximaal zijn werkelijke kosten in rekening mag brengen, ook wordt uitgebreid naar consumenten met een hypotheek die is afgesloten vóór implementatie van de MCD in de Nederlandse wetgeving. Daarnaast zou het overigens wenselijk zijn, dat de Minister nu eens duidelijk aangeeft wanneer deze implementatie daadwerkelijk plaatsvindt.”